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20 березня • оновлено в 12:25
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В Україну доставлять 10 млн тестів на коронавірус: Зеленський назвав дату

2.3т
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Президент України Володимир Зеленський 20 березня заявив, що в Україну в найближчі 48 годин доставлять з Китаю 10 млн високоточних лабораторних тестів на коронавірус.

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Таку обіцянку він озвучив під час відеозвернення до українців, яке з'явилося на сторінці в Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Хочу сказати, що в найближчі 48 годин очікуємо прибуття в Україну з Китаю 10 млн високоточних лабораторних тестів, які будуть розподілені по всіх куточках України ", – зазначив глава держави.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Скріншот відео

Також, за його словами, в Україну привезуть:

  • 10 апаратів штучної вентиляції легенів;

  • 1 млн масок, які надійдуть в аптеки;

  • 100 тис. масок підвищеного захисту для лікарів та працівників поліції;

  • 400 тис. експрестестів;

  • 10 тис. літрів дезінфекційної рідини.

"Ми зробимо все, щоб забезпечити засобами індивідуального захисту, експрестестами, дезінфекторами кожного громадянина України. Кожного з вас", – пообіцяв президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Зеленський заявив, що в Україні повністю видужав перший пацієнт з Чернівців, який заразився коронавірусом. Чоловікові зробили повторний лабораторний аналіз, і він вдруге показав негативний результат на наявність інфекції.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Коронавірус
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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васильевич василий
васильевич василий
через неделю хо Х лы продадут это другим странам
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Кокс Раскумаренко
Кокс Раскумаренко
привезут, если не сбиздят по дороге
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