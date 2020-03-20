В Україну доставлять 10 млн тестів на коронавірус: Зеленський назвав дату

Президент України Володимир Зеленський 20 березня заявив, що в Україну в найближчі 48 годин доставлять з Китаю 10 млн високоточних лабораторних тестів на коронавірус.

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Таку обіцянку він озвучив під час відеозвернення до українців, яке з'явилося на сторінці в Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Хочу сказати, що в найближчі 48 годин очікуємо прибуття в Україну з Китаю 10 млн високоточних лабораторних тестів, які будуть розподілені по всіх куточках України ", – зазначив глава держави.

Володимир Зеленський Скріншот відео

Також, за його словами, в Україну привезуть:

10 апаратів штучної вентиляції легенів;

1 млн масок, які надійдуть в аптеки;

100 тис. масок підвищеного захисту для лікарів та працівників поліції;

400 тис. експрестестів;

10 тис. літрів дезінфекційної рідини.

"Ми зробимо все, щоб забезпечити засобами індивідуального захисту, експрестестами, дезінфекторами кожного громадянина України. Кожного з вас", – пообіцяв президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Зеленський заявив, що в Україні повністю видужав перший пацієнт з Чернівців, який заразився коронавірусом. Чоловікові зробили повторний лабораторний аналіз, і він вдруге показав негативний результат на наявність інфекції.

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