В Україну 1 вересня увірветься спека до +35 градусів. Карта погоди

В Україні 1 вересня в західних і північних областях очікується спека до +31..35 градусів.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі. По всій території України в найближчі кілька днів опадів не прогнозується. Короткочасні грозові дощі можливі у понеділок, 31 серпня, в карпатському регіоні, а у вівторок, 1 вересня, – в західних областях.

Вітер переважно південний, помірний.

meteo.gov.ua

Так, найспекотніше 1 вересня буде в Херсонській та Миколаївській областях – там температура повітря підніметься до +35 градусів. У Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій областях – +31..+33 градуси вдень і +16..+18 вночі.

meteo.gov.ua

meteo.gov.ua

На заході України температура очікується +23.. +25 градусів тепла. Вночі температура опуститься до +15 градусів.

meteo.gov.ua

meteo.gov.ua

Нагадаємо, погода в Україні у вересні очікується дощовою, але теплою. Опади в деяких містах розпочнуться вже з першого дня осені, а температура повітря протягом місяця буде коливатися від +15 до +32 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Укргідрометцентрі повідомили, що погода в Україні буде літньою до середини вересня. У той же час очікуються короткочасні періоди похолодання.