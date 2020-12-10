В українському підручнику тему ВСУ проілюстрували фото солдат РФ

В українському шкільному посібнику "Захист Вітчизни" для 10 класу тему Збройних сил України проілюстрували зображеннями солдат армії Російської Федерації.

Про це написав у Telegram-каналі український блогер із ніком "Фашик Донецький". Він звернув увагу на те, що на картинках зображені російські екіпірування та зброя (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Прислали ось такі в ОП фото підручника ДПЮ (допризовна підготовка юнаків, – ред.) для 10 класу. Громадяни укладачі, ваша тупість не має кордонів, бо на фото російські солдати в екіпіровці "ратник", у першого солдата на фото – АК сотої серії, а у другого, на задньому фоні, якщо не помиляюся, – рушниця виробництва РФ", – обурився він.

Блогер зажадав від Міносвіти відреагувати на ситуацію й покарати винних.

"Ратник" – російська бойова екіпіровка військовослужбовця.

АК (автомат Калашникова, – ред.) сотої серії не перебуває на озброєнні української армії, проте використовується в підрозділах російської. Є інформація, що ця зброя застосовувалася військовослужбовцями ФСБ РФ без розпізнавальних знаків під час окупації Криму в лютому-березні 2014 року.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що в підручнику з хімії для 9 класу української школи написано, що сода має профілактичні та лікувальні властивості при онкозахворюваннях.

У рубриці "Цікаво знати" в підручнику розказано про корисні властивості харчової соди. Зокрема вказується, що водний розчин соди рекомендовано пити для профілактики та лікування онкозахворювань, пом'якшення кашлю при застуді. При цьому автор підручника посилається на інформацію з сайту для пенсіонерів.