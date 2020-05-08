В українських СІЗО з'явилися платні камери: скільки коштують. Фото
У п’ятницю, 8 травня, в слідчих ізоляторах України почали функціонувати платні камери з поліпшеними умовами розміщення.
Як повідомив у Facebook міністр юстиції Денис Малюська, перші платні камери з'явилися в Київському СІЗО (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
"Запрацювали 4 камери: одна 2-місна, одна 3-місна та дві 4-місні. Решту українських СІЗО підтягнуться трохи згодом", – зазначив він.
За словами глави Мінюсту, вартість розміщення у Києві залежить від терміну, за який здійснюється оплата: 2 000 грн за добу, 8 000 грн за тиждень та 12 000 грн за місяць.
"Для зручності наступного тижня забезпечимо можливість оплати онйлан на сайті "Онлайн будинок юстиції", – додав Малюська.
Він пояснив, що отримані кошти СІЗО будуть спрямовувати на підтримання належних умов утримання у безкоштовних камерах та на покриття собівартості утримання камер з поліпшеними умовами.
Як писав OBOZREVATEL, раніше Денис Малюська заявив, що вважає засуджених до довічного ув'язнення інтелігентною та цікавою категорією засуджених. Він додав, що наймав би таких людей на роботу.