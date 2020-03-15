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15 березня • оновлено в 20:34
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В українських лікарнях скасують операції через коронавірус: кого зачепить

6.4т
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У Міністерстві охорони здоров'я планують відтермінувати планові операції, щоб звільнити медичні заклади для можливої допомоги українцям у зв'язку з загрозою поширення коронавірусу.

Про це на брифінгу розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Відповідний наказ 16 березня має підписати очільник Міністерства охорони здоров'я Ілля Ємець (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Ми вживаємо превентивних заходів, щоб унеможливити поширення хвороби на території України. У той же час, ми розуміємо, що наше головне завдання – зменшити негативні наслідки, коли спалах хвороби буде на території України. Тому ми інтенсивно готуємо заклади охорони здоров'я та продовжуємо їх перепрофільовувати для того, щоб система охорони здоров'я могла прийняти кількість хворих у разі масового їх надходження", – зазначив Ляшко.

В українських лікарнях скасують операції через коронавірус: кого зачепить

Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні рекомендують розглянути можливість обмеження роботи закладів громадського харчування через загрозу поширення коронавірусу.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Особи
Ілля Ємець Віктор Ляшко
Місце
Україна
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