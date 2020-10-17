В Україні з'являться нові безкоштовні тести на коронавірус, схвалені ВООЗ

Анна Паскевич Суспільство 21:32, 17.10.2020 Оновлено: 22:03, 17.10.2020

В Україні очікується надходження нових безкоштовних експрес-тестів на коронавірус, визнаних Всесвітньою організацією охорони здоров'я і рекомендованих для застосування при масовому тестуванні.

Для проведення такого тесту не потрібні спеціальні лабораторні умови, а його тривалість становить 15-30 хвилин. Про це в суботу, 17 жовтня, повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Ми робимо все можливе, щоб найближчим часом на наступному тижні в Україні вже з’явилися ці тести, які будуть безкоштовні для людей, можуть тестуватися сімейним лікарем, мобільною бригадою, при госпіталізації хворого до лікарні лікар одразу може зробити тест, бо його тривалість – 15-30 хвилин і без спеціальних лабораторних умов", – повідомив він.

Ляшко додав, що зараз уряд робить все можливе, щоб тестувати на COVID-19 50 тисяч осіб на добу.

"Коли у березні ми тестували 200 зразків на добу і говорили, що в червні будемо тестувати 15 тисяч, нам не вірили. Після того у червні вийшли на 15 тисяч і говорили, що 15-го вересня ми вийдемо на 30 тисяч зразків на добу. Сьогодні ми маємо вже 35 тисяч зразків на добу. Так, поставлена задача – 50 тисяч", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Віктор Ляшко розповів, скільки випадків коронавірусу на добу зможе витримати Україна.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

В Україні вперше зафіксували понад 6,4 тисячі нових хворих на COVID-19: рекордна статистика на 17 жовтня

Я прийду! А ти? Судове засідання по Андрію Антоненку

У Києві попрощалися з ветераном ООС Микитенком, який вчинив самоспалення на Майдані. Фото і відео

Лікар розповів, як лікуватися від коронавірусу вдома

Бутусов: для "слуг" особливо великі розміри корупції – це Юзік, а особливо дрібні – це Зеленський