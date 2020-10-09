В Україні з‘являться два нових професійних свята

Obozrevatel Суспільство 17:56, 9.10.2020

У працівників фінансової сфери України з’являться ще два професійних свята.

Відповідні проєкти указів підготовлені на засіданні уряду 9 жовтня.

27 квітня відзначатиметься День казначея, 28 листопада – День працівника системи фінансового моніторингу.

Проєкт указу про введення Дня казначея
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Проєкт указу про введення Дня працівника системи фінансового моніторингу
Telegram Олексія Гончаренка

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що 25 вересня Зеленський підписав указ про встановлення в Україні Дня виноградаря та винороба.

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