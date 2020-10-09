В Україні з‘являться два нових професійних свята

Obozrevatel
Obozrevatel
Суспільство
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  • 30 вересня президент Володимир Зеленський ввів нове військове свято – День територіальної оборони україни

  • Він відзначатиметься щорічно в першу неділю жовтня

Працівник сфери фінансів

У працівників фінансової сфери України з’являться ще два професійних свята.

Відповідні проєкти указів підготовлені на засіданні уряду 9 жовтня.

27 квітня відзначатиметься День казначея, 28 листопада – День працівника системи фінансового моніторингу.

Проєкт указу про введення Дня казначея
Проєкт указу про введення Дня працівника системи фінансового моніторингу

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що 25 вересня Зеленський підписав указ про встановлення в Україні Дня виноградаря та винороба.

УкраїнаДень професіїКабінет Міністрів УкраїнисвятоОлексій Гончаренко