В Україні з‘являться два нових професійних свята
30 вересня президент Володимир Зеленський ввів нове військове свято – День територіальної оборони україни
Він відзначатиметься щорічно в першу неділю жовтня
У працівників фінансової сфери України з’являться ще два професійних свята.
Відповідні проєкти указів підготовлені на засіданні уряду 9 жовтня.
27 квітня відзначатиметься День казначея, 28 листопада – День працівника системи фінансового моніторингу.
Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що 25 вересня Зеленський підписав указ про встановлення в Україні Дня виноградаря та винороба.