В Україні з‘являться два нових професійних свята

У працівників фінансової сфери України з’являться ще два професійних свята.

Відповідні проєкти указів підготовлені на засіданні уряду 9 жовтня.

27 квітня відзначатиметься День казначея, 28 листопада – День працівника системи фінансового моніторингу.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що 25 вересня Зеленський підписав указ про встановлення в Україні Дня виноградаря та винороба.