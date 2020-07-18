В Україні з'являться чотири карантинні зони: що позначає кожна

Україна перейде на нову систему карантину, яка передбачає введення обмежень в різних регіонах країни в залежності від рівня захворюваності на території.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" розповів заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Він пояснив, що буде введено чотири рівні оцінки захворюваності на певній території.

"Ми переходимо на зовсім іншу систему карантину: зелену, жовту, помаранчеву та червону зони. Червона – це жорсткий карантин, який у нас діяв наприкінці березня-початку квітня. Зелена, жовта та помаранчева зони – більш легкі зони, які обмежують певну діяльність, але не повністю закривають. Тобто там, дотримуючись протиепідемічних вимог, будуть працювати сфери економіки", – сказав санлікар.

За його словами зараз розробляють індикатори захворюваності на рівні областей.

"Якщо 5 днів поспіль будуть перевищуватися індикатори на рівні області, далі включається зонально по районам або містах обласного значення, і це відразу показує цей район на нашій карті на сайті Кабміну, МОЗ. Якщо показує червоний, це означає, що ресторани не працюють, громадський транспорт не ходить, якщо жовтий – працює все, але, наприклад, в супермаркети можна заходити з розрахунку одна людина на 10 кв м. Або буде діяти якесь обмеження до 23 годин. І це буде зручніше і легше відстежувати і управляти ситуацією", - розповів Ляшко.

Він також зазначив, що розглядають пропозицію продовжити карантинні обмеження не на один місяць, як озвучував зокрема президент України, а відразу на два.

Ляшко підкреслив, що в питанні обмежувальних заходів у зв'язку з пандемією COVID-19 не варто вмішувати політику.

"Карантин вводиться не просто так, а для того, щоб зберегти життя і здоров'я українців. І наші карантинні заходи, які були введені в березні, довели свою ефективність, вони були введені своєчасно і правильно. Результат, який ми маємо зараз, це результат якісного дотримання карантинних вимог перших два місяці", - підкреслив заступник міністра.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що з 1 вересня навчання в школах України буде проводитися в звичайному режимі, проте в районах з "червоною зоною" установи можуть закрити на карантин.