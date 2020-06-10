В Україні з'явився новий осередок COVID-19: в області більш ніж 100 випадків за добу

Загалом у регіоні зафіксовано 1214 випадків інфікування вірусом, 37 осіб померли він нього

За минулу добу діагноз COVID-19 там лабораторно підтвердили ще в 101 хворого

Волинська область побила власний рекорд щодо виявлення нових випадків COVID-19 – за минулу добу там додався ще 101 хворий.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Відповідні дані оприлюднені на сайті РНБО. На цьому також наголосив на брифінгу МОЗ міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Загалом нині на Волині зафіксовано 1214 випадків інфікування коронавірусом, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Крім цього, 37 осіб померли від ускладнень хвороби, із них троє – за останню добу.

Водночас ще 11 пацієнтів вилікувалися від COVID-19, загалом 310 мешканців області змогли повністю побороти хворобу. Нині на Волині залишається 867 активних хворих на коронавірус.

Дані щодо захворюваності на COVID-19 у Волинській області covid19.rnbo.gov.ua

За даними пресслужби Волинської ОДА, за весь період спостереження коронавірусну хворобу виявлено:

м. Луцьк – 237 випадків (5 летальних);

Луцький район – 97 випадків (3 летальні);

м.Ковель – 199 випадків (6 летальних);

Ковельський район – 21 випадок (1 летальний);

Ківерцівський район – 167 випадків (6 летальних);

м. Нововолинськ – 80 випадків (6 летальних);

Іваничівський район – 21 випадок;

Володимир-Волинський район – 108 випадків (2 летальні);

Старовижівський район – 54 випадки, (2 летальні);

Маневицький район – 50 випадків (3 летальні);

Камінь-Каширський район – 55 випадків (3 летальні);

Горохівський район – 36 випадків;

Любомльський район – 22 випадки;

Турійський район – 17 випадків;

Ратнівський район – 13 випадків;

Локачинський район – 11 випадків;

Шацький район – 10 випадків;

Рожищенський район – 8 випадків;

Любешівський район – 8 випадків.

Дані щодо захворюваності на COVID-19 у Волинській області covid19.rnbo.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

на Волині в селищі Торчин на підприємстві "Волиньхолдинг" зафіксували спалах COVID-19.

У селищі Олика Волинської області у психіатричній лікарні діагностували одразу 67 випадків захворювання на коронавірус.

У зв'язку зі збільшенням випадків зараження коронавірусом Волинська та Донецька області скасували заходи щодо ослаблення карантину.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!