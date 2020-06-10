Головна Новини
10 червня • оновлено в 11:00
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Марина Ліснічук

В Україні з'явився новий осередок COVID-19: в області більш ніж 100 випадків за добу

  • Волинська область побила власний рекорд щодо захворюваності на коронавірус

  • За минулу добу діагноз COVID-19 там лабораторно підтвердили ще в 101 хворого

  • Загалом у регіоні зафіксовано 1214 випадків інфікування вірусом, 37 осіб померли він нього

27.6т
Читати матеріал російською

Волинська область побила власний рекорд щодо виявлення нових випадків COVID-19 – за минулу добу там додався ще 101 хворий.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Відповідні дані оприлюднені на сайті РНБО. На цьому також наголосив на брифінгу МОЗ міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Загалом нині на Волині зафіксовано 1214 випадків інфікування коронавірусом, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Крім цього, 37 осіб померли від ускладнень хвороби, із них троє – за останню добу.

В Україні з'явився новий осередок COVID-19: в області більш ніж 100 випадків за добу

Водночас ще 11 пацієнтів вилікувалися від COVID-19, загалом 310 мешканців області змогли повністю побороти хворобу. Нині на Волині залишається 867 активних хворих на коронавірус.

Дані щодо захворюваності на COVID-19 у Волинській області

Дані щодо захворюваності на COVID-19 у Волинській області

covid19.rnbo.gov.ua

За даними пресслужби Волинської ОДА, за весь період спостереження коронавірусну хворобу виявлено:

  • м. Луцьк – 237 випадків (5 летальних);

  • Луцький район – 97 випадків (3 летальні);

  • м.Ковель – 199 випадків (6 летальних);

  • Ковельський район – 21 випадок (1 летальний);

  • Ківерцівський район – 167 випадків (6 летальних);

  • м. Нововолинськ – 80 випадків (6 летальних);

  • Іваничівський район – 21 випадок;

  • Володимир-Волинський район – 108 випадків (2 летальні);

  • Старовижівський район – 54 випадки, (2 летальні);

  • Маневицький район – 50 випадків (3 летальні);

  • Камінь-Каширський район – 55 випадків (3 летальні);

  • Горохівський район – 36 випадків;

  • Любомльський район – 22 випадки;

  • Турійський район – 17 випадків;

  • Ратнівський район – 13 випадків;

  • Локачинський район – 11 випадків;

  • Шацький район – 10 випадків;

  • Рожищенський район – 8 випадків;

  • Любешівський район – 8 випадків.

Дані щодо захворюваності на COVID-19 у Волинській області

Дані щодо захворюваності на COVID-19 у Волинській області

covid19.rnbo.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Луцьк
Теги
вірус Міністерство охорони здоров'я
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
13
0
Смішно
1
Цікаво
10
Сумно
1
Треш
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги