В Україні з'явився новий епіцентр спалаху коронавірусу

Вікторія Довгань Суспільство 10:33, 21.05.2020 Оновлено: 10:48, 21.05.2020

У Рівненській області зафіксовано найвищий в Україні стрибок статистики захворюваності на коронавірус COVID-19 за добу.

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Якщо 19 травня в регіоні було виявлено 29 випадків зараження, то вже 20 травня цифра становила 70. Такі дані оприлюднив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"За останню добу найбільшу кількість коронавірусних випадків зареєстровано в Рівненській області – 70, Київській – 55, Чернівецькій – 46 та місті Києві – 65", – наголосив очільник МОЗ.

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