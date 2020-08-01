В Україні з'явився новий епіцентр коронавірусу: в МОЗ назвали небезпечні регіони

Ярослав Маркін Суспільство 10:44, 1.08.2020 Оновлено: 11:49, 1.08.2020

За минулу добу найбільше нових хворих на COVID-19 в Україні зареєстрували у Львівській, Івано-Франківській областях та Києві. Також у перелку антилідерів з'явилася Одеська область.

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Про це у суботу, 1 серпня, під час брифінгу сказав міністр охорони здоров'я України Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Де в Україні виявили найбільше хворих:

  • Львівська область – 145;

  • Івано-Франківська область – 123;

  • Одеська область – 101;

  • Київ – 101.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок суботи, 1 серпня, в Україні офіційно підтверджено 71 056 випадків коронавірусної інфекції. З них 1172виявлено за минулу добу.

У Чернівецькій області у п'ятницю, 31 липня, медики виявили 89 нових випадків коронавірусу. Це найвищий показник захворюваності за останні тижні.

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