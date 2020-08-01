В Україні з'явився новий епіцентр коронавірусу: в МОЗ назвали небезпечні регіони

В Україні понад 1000 нових хворих на COVID-19. Колаж Обозревателя

За минулу добу найбільше нових хворих на COVID-19 в Україні зареєстрували у Львівській, Івано-Франківській областях та Києві. Також у перелку антилідерів з'явилася Одеська область.

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Про це у суботу, 1 серпня, під час брифінгу сказав міністр охорони здоров'я України Максим Степанов щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Де в Україні виявили найбільше хворих:

Львівська область – 145;

Івано-Франківська область – 123;

Одеська область – 101;

Київ – 101.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок суботи, 1 серпня, в Україні офіційно підтверджено 71 056 випадків коронавірусної інфекції. З них 1172 – виявлено за минулу добу.

У Чернівецькій області у п'ятницю, 31 липня, медики виявили 89 нових випадків коронавірусу. Це найвищий показник захворюваності за останні тижні.