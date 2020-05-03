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3 травня • оновлено в 23:19
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В Україні з'явився новий епіцентр коронавірусу: названа область

136.9т
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У суботу, 2 травня, Одеська область вийшла в лідери з поширення коронавірусу COVID-19 в Україні.

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Як повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, за останню добу там зареєстровано 80 випадків зараження коронавірусом (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Одеська область стала лідером із поширення COVID-19

Одеська область стала лідером із поширення COVID-19

pixabay.com

Також у трійці лідерів 2 травня опинилися Чернівецька (73 нових випадки) і Тернопільська (45 нових випадків) області.

Всього з початку епідемії в Одеській області коронавірус діагностували у 409 осіб.

Як писав OBOZREVATEL, станом на ранок 3 травня в Україні офіційно підтвердили 11 913 випадків інфікування COVID-19, з них 288 летальних, 1 547 пацієнтів одужали.

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Тема
Коронавірус
Особа
Максим Степанов
Місце
Україна Одеса
Теги
Міністерство охорони здоров'я вірус
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Lux Alex
Lux Alex
Цвяточки у Дома Жареных Москалей скоро еще добавят статистику.
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
это да,по логике должны быть Черкасы.
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Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
А я уже думал что Черкасская. Наверное все еще впереди.
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