В Україні з'явився новий епіцентр COVID-19

Карина Бондаренко Суспільство 07:32, 5.06.2020 Оновлено: 07:34, 5.06.2020

У Донецькій області стався спалах коронавірусної інфекції. За останню добу захворювання там підтвердили у 21 особи.

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Більшість нових заражених – жителі Слов'янська. Всі вони, крім однієї жінки, працюють на місцевому підприємстві, повідомив глава Донецької області Павло Кириленко на своїй сторінці в Facebook.

Коронавірус спалахнув у Донецькій області

"Антирекорд за кількістю нових випадків COVID-19 маємо 4 червня в Донецькій області – 21: по одному в Маріуполі і Курахово, 19 – в Слов'янську", – написав він.

Кількість тих, хто вилікувався від коронавірусної хвороби збільшилася до 112 осіб. Два негативних результати ПЛР-тесту отримав чоловік з Маріуполя.

Статистика коронавірусу в Донецькій області
facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

Раніше OBOZREVATEL писав, що епіцентр коронавірусу в Україні накрила ще одна небезпечна хвороба. Там захворіла рекордна кількість дітей.

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