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5 червня • оновлено в 07:47
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В Україні з'явився новий епіцентр COVID-19

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У Донецькій області стався спалах коронавірусної інфекції. За останню добу захворювання там підтвердили у 21 особи.

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Більшість нових заражених – жителі Слов'янська. Всі вони, крім однієї жінки, працюють на місцевому підприємстві, повідомив глава Донецької області Павло Кириленко на своїй сторінці в Facebook.

Коронавірус спалахнув у Донецькій області

Коронавірус спалахнув у Донецькій області

"Антирекорд за кількістю нових випадків COVID-19 маємо 4 червня в Донецькій області – 21: по одному в Маріуполі і Курахово, 19 – в Слов'янську", – написав він.

Кількість тих, хто вилікувався від коронавірусної хвороби збільшилася до 112 осіб. Два негативних результати ПЛР-тесту отримав чоловік з Маріуполя.

Статистика коронавірусу в Донецькій області

Статистика коронавірусу в Донецькій області

facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

Раніше OBOZREVATEL писав, що епіцентр коронавірусу в Україні накрила ще одна небезпечна хвороба. Там захворіла рекордна кількість дітей.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Донецьк
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Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 25 411.

    Вилікувалися: 11 042. Померли: 747.

  • У світі захворіли понад 6,6 млн осіб, загинули – 390 тисяч.

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