В Україні з'явився новий епіцентр COVID-19: область побила власний рекорд

Одеська область стала лідером із коронавірусу в Україні за останню добу – його діагностували в 186 мешканців. Такої кількості хворих раніше в цьому краї не фіксували.

Такі дані опубліковано на сайті РНБО. Про це під час брифінгу 26 серпня розповів і міністр охорони здоров’я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"У нас змінюються лідери, встановлюються антирекорди. І сьогодні це Одеська область, де ми зафіксували 186 – найбільшу кількість випадків, яка нині є", – зазначив глава МОЗ.

Карта поширення коронавірусу в Україні (covid19.rnbo.gov.ua)

Окрім Одещини, найбільше нових заражень COVID-19 за 25 серпня лабораторно підтверджено в:

Тернопільській області – 181;

Харківській області – 177;

Львівській області – 171;

Чернівецькій області – 170;

Івано-Франківській області – 167;

Київській області – 96;

Києві – 95.

Регіони-лідери за кількістю виявлених випадків COVID-19 в Україні 25 серпня (covid19.rnbo.gov.ua)

Зауважимо, що в Одеській області за минулу добу не зафіксували одужання від COVID-19, тоді як у Львівській хворобу побороли 84 пацієнти, Київській – 57, у столиці – 54, у Чернівецькій області – 44, Івано-Франківській – 31, Тернопільській – 12 та Харківській – 10.

Крім того, у регіонах-лідерах за добовим приростом інфікування коронавірусом підтверджено по декілька смертей від нього: на Харківщині – 5, Буковині та Прикарпатті – по 4, Львівщині – 3, Одещині та в Києві – по 2, у Київській та Тернопільській областях – по 1.

"Зрозуміймо, що ми живемо в новій реальності. Дотримуймося простих правил, які встановлені в нашій країні заради нашої ж безпеки в умовах пандемії", – підкреслив Степанов.

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