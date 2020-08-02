В Україні з'явився новий епіцентр COVID-19: Львівщина вже не перша

В Україні змістився епіцентр поширення коронавірусу – лідером за кількістю нових випадків інфікування COVID-19 стала Івано-Франківщина.

За останню добу відповідний діагноз там поставили ще 115 пацієнтам. На цьому під час брифінгу 2 серпня наголосив глава МОЗ Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Варто зауважити, що не надто поступилися новому лідеру щодо COVID-19 Львівщина та Київ, які неодноразово вибивалися в топ регіонів за найстрімкішим поширенням вірусу.

Івано-Франківщина вибилася в лідери щодо поширення коронавірусу (covid19.rnbo.gov.ua)

"Найбільше випадків зареєстровано в Івано-Франківській області – 115, Львівській області – 112 та в місті Київ – 110", – зазначив міністр.

Загалом за весь час пандемії в Івано-Франківській області зафіксовано 4795 випадків інфікування коронавірусом. Хвороба забрала життя 1670 осіб (+11 за добу), водночас вилікуватися вдалося 141 пацієнту (за останню добу таких не було).

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок неділі, 2 серпня, в Україні офіційно підтверджено 72 168 випадків коронавірусної інфекції. З них 1112 було виявлено за минулу добу.