В Україні з'явився бренд підгузників Bambik: що про них відомо і де купити

Корпорація "Біосфера" випустила свій перший в лінійці підгузків під назвою Bambik. Продукт виробляється на одній з найбільш високотехнологічних ліній в світі, яка була зібрана українськими фахівцями за період карантину. Підгузки Bambik вже доступні до замовлення на сайті Pampik та представлені в трьох розмірах: 3 Midi, 4 Maxi і 5 Junior.

Підгузки пройшли необхідні лабораторні дослідження в Італії та України, токсикологічну і дерматологічну експертизи та отримали санітарно-гігієнічний висновок в Інституті екогігієни та токсикології ім. Л.І. Медведя МОЗ України. До оцінки підгузників при споживчих тестах були залучені українські мами.

"Є кілька основних показників, на які варто орієнтуватися, оцінюючи якість підгузків, - коментує Роберт Дрея, керівник виробництва підгузків в "Біосфері", - В першу чергу - поглинаюча здатність, тобто скільки рідини може увібрати підгузок. Наприклад, перший в лінійці розмір 3 вбирає більше 400 мл рідини. Другий показник, на який необхідно звернути увагу, - швидкість всмоктування. Відповідно до проведених тестів, в нашому виробі перша порція вологи вбирається всього за 4 секунди, тобто підгузок поглинає рідину практично миттєво. Третій показник - rewet, або вологовіддача. Якщо на наповнений підгузок натиснути паперовою серветкою, вона повинна залишитися сухою. У Bambik rewet один з кращих серед протестованих зразків популярних брендів, він дорівнює 0,09, - практично сухий підгузок. Досягаємо ми таких показників за рахунок суперабсорбента, який містить дві складові. Половина нашого суперабсорбента повністю екологічна - це перероблена деревина листяних дерев. Зовнішня частина підгузка залишається сухою завдяки внутрішньому шару, який запобігає протіканню. Одним з головних показників є комфортність: підгузок повинен легко фіксуватися та комфортно прилягати до тіла малюка. Ми використовуємо еластичні застібки, щоб малюку було комфортно, та подвійні м'які манжети-резинки, щоб підгузок не протікав та не натирав. Ще один важливий критерій якості - м'яка і дихаюча поверхня внутрішнього та зовнішнього шару. Він досягається завдяки спеціальним дихаючим матеріалам, які покращують циркуляцію повітря та дозволяють шкірі малюка "дихати".

Продажі підгузків Bambik стартували 12 травня на Pampik, але вже незабаром вони з'являться і в роздрібних мережах. Бренд вийшов на ринок з акційною пропозицією 1 + 1: дві упаковки за ціною однієї.

"Ми запустили продукт у складний час, тому нам було важливо підтримати споживача. Термін акції - два місяці, але, можливо, ми будемо розглядати її продовження. "Біосфера" - лідер на ринку товарів для дому та персональної гігієни, ми не раз доводили, що продукт made in Ukraine не поступається міжнародним брендам за якістю, а десь навіть перевершує їх. І зараз для нас важливо заслужити довіру батьків і до наших підгузків Bambik", - коментує Олександр Лавров, керівник бізнес-напрямку Hygiene в "Біосфері".

Лінія з виробництва підгузків в Дніпрі була зібрана та запущена за 7 тижнів повністю силами виробничої команди корпорації при дистанційному консультуванні виробника обладнання - італійської компанії ANDRITZ DIATEC s.r.l.

Всю першу партію підгузків - близько 300 000 - корпорація спрямувала на благодійність. За підтримки фондів "Твоя Опора", Kiddo та "Клуб Добродіїв" вони вже передаються соціальним службам, комунальним медустановам, багатодітним сім'ям та одиноким батькам в складному матеріальному становищі.