В Україні з’явиться нова — найдовша — дорога М-30: що про неї відомо

До 30-ї річниці Незалежності в Україні буде новий дорожній маршрут, який з’єднає Схід і Захід. Його довжина – 1392 км, він пролягатиме через центр України, перетне 11 областей та частково окуповані території, повідомили в Укравтодорі.

По суті, в одну магістраль М-30 Стрий — Ізварине з’єднали два маршрути міжнародного значення: М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка та М-04 Знам’янка – Луганськ – Ізварине. Проєкт презентували президенту Зеленському на відкритті Запорізького мосту.

"Ми хочемо з’єднати Західну і Східну Україну трасою М-30. Назва буде до 30-річчя Незалежності України. Частину майбутньої траси було відновлено цього року. Частину буде відновлено – наступного.

Це буде найдовша траса країни, незважаючи на те, що деяка частина розташована зараз на тимчасово окупованій території. Майже 1400 км. Зараз найдовша траса в нас 900 км", — зазначив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко. Такий досвід для України перший, до цього ніхто не з’єднував кілька доріг, які, по суті, є одним маршрутом, в єдину трасу. Очікувана вартість — 15,7 мільярда гривень.

В Укравтодорі повідомили — маршрут нині активно ремонтується. Уже понад 580 км майбутньої М-30 відремонтовані, за рік додадуться ще 750 км. Головним чином роботи ведуться по М-12, працюють у 5 областях на 246,1 км дороги і 5 штучних спорудах.

Лідером є Хмельницька область, де в ремонті 96 км дороги. У Кіровоградській — 36 км ремонтують, в Івано-Франківській та Черкаській — по 10, у Вінницькій 25,6 км дороги. Плюс шляхопроводи та мости.

Львівська область починає капітальний ремонту 44 км від Стрия до Ходорова наступного року. У Тернопільській та частково Івано-Франківській і Львівській областях нині тривають тендерні процедури на розроблення проєктно-кошторисної документації та ремонтні роботи.

Також тривають роботи на трасі М-04 Знам’янка – Луганськ – Ізварине. Найактивніше у процесі бере участь Дніпропетровська область — 120 км дороги відновлюється вже. У 2021 році 44,8 км дороги на ділянці від Криничанського поста поліції до Дніпра завершать у верхньому шарі повністю. Так само як і ділянку 75 км, від межі з Кіровоградщиною в напрямку Криничанського поста поліції.

"Ми плануємо повністю завершити оновлення маршруту від Стрия до Покровська до 24 вересня 2021 року. За перший рік “Великого будівництва” оновили понад 200 км дороги М-12, наступного року основні роботи буде зосереджено на М-04, яка поки що є найгіршою міжнародною дорогою України.

Нині будь-який навігатор будує маршрут із Заходу на Схід через трасу М-06 та М-03, з появою М-30 ми очікуємо збільшення трафіку на цьому напрямку щонайменше в 1,5 раза", — заявив голова Укравтодору Олександр Кубраков.

Маршрут Центральною Україною позиціонують як такий, що зшиває країну. Нині найпопулярнішими маршрутом із правого на лівий берег є М-06 Київ-Чоп і М-03 на Харків, або Н-13 на Дніпро. Альтернативний шлях дасть змогу розвантажити транспортне навантаження найбільших доріг.

Траса національного масштабу М-30 у західній точці починається зі Стрия, через який проходить міжнародна М-06, що зі свого боку веде від кордону з Угорщиною. У Центральній Україні М-30 матиме виходи до Н-14, що веде до Миколаєва, далі по М-14 через Херсон до Бердянська, і Маріуполя — морські торговельні хаби. До того ж вона перетинає М-05 Київ — Одеса, що веде до основного морського порту країни. У такий спосіб охоплені всі точки та розв’язки дорожньої мережі країни. Нині цим маршрутом проїжджають до 20 тисяч машин щодоби. Очікується, що після завершення ремонтів ця цифра щонайменше подвоїться.