В Україні з'являться дві швидкі допомоги: що потрібно знати

У 2019 році згідно з новою медреформою швидку допомогу розділять на екстрену та невідкладну.

Яка саме допомога потрібна хворому визначатиме диспетчер, розповів в інтерв'ю "Сегодня" заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк.

"Екстрена невідкладна допомога – це високотехнологічна допомога, де є реанімобіль, який обладнаний реанімаційним обладнанням, бригада високопрофесійних людей, і вона призначена для того, щоб працювати у випадках, коли є пряма загроза життю: велика ДТП, інсульт у людини. Якщо в цих випадках негайно не надати людині реанімаційні послуги – вона загине", – повідомив чиновник.

Невідкладна допомога надаватиметься, коли людині треба допомогти швидко, але водночас загрози життю немає. Ковтонюк пояснив, що така допомога надається у всьому світі по-різному.

"Є країни, де вона повністю покладена на пацієнта – він сам повинен дістатися у лікарню, наприклад, у США. Але там у більшості людей є автомобілі. Якщо говорити про європейські країни, то там є спеціальні служби допомоги, але це все фактично сервіс із перевезення пацієнтів у лікарню", – зазначив він.

Швидка допомога

Ковтонюк акцентував, що в Україні поки такої практики немає, адже запуск реформи тільки почався.

"В Україні немає такого розмежування: на температуру 38,5 у дитини їде екстрена допомога. Це означає: якщо буде виклик на ДТП, то це авто вже зайняте. А 38,5 – це збити температуру і вранці прийти до лікаря, це міг би й сімейний лікар підказати. У крайньому випадку, сімейний лікар може приїхати додому або розповісти батькам, що робити", – підсумував заступник міністра.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун підвела підсумки медичної реформи за 2018 рік.

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