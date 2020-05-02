В Україні з'явилися нові області-лідери за кількістю хворих на коронавірус

В Україні за останню добу найбільше випадків коронавірусу COVID-19 підтвердили у Чернівецькій, Дніпропетровській та Закарпатській областях.

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Про це заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов під час брифінгу 2 травня, який транслювала пресслужба Кабміну на своєму Youtube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Чернівецькій області (78), у Дніпропетровській області (72) та Закарпатській області (64)", – наголосив він.

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Характерно, що станом на 1 травня найбільшу кількість підтверджених за добу випадків було зареєстровано у Чернівецькій області (96), Києві (52) та Івано-Франківській області (37).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні станом на ранок 2 травня зафіксували 11411 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу COVID-19, з них 279 летальних, 1498 осіб одужали.

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