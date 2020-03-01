В Україні зупинила роботу одна з найбільших служб доставки: що відомо

Одна з найбільших в Україні приватних служб доставки "Ін Тайм" призупинила роботу. Працівники компанії, яким напередодні повідомили про звільнення, вранці 29 лютого блокували роботу з вимогою погасити борги із зарплати.

Водночас туди ж, до столичного транзитного терміналу перевізника, прийшли і клієнти компанії, посилки яких зависли дорогою до їхніх адресатів. Про це йдеться в сюжеті ТСН (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Люди відправляли посилки компанією "Ін Тайм", але так і не дочекалися на цінний вантаж та документи, серед яких паспорти і візи.

Люди прийшли під стіни столичного транзитного терміналу "Ін Тайм" ТСН

"Ніхто не може сказати, де перебуває моє спорядження, яке я відправляв в Ужгород. За інформацією, яка є в мене, мої речі вже видані, але це неправда, бо склади в місті зачинені", – каже потерпілий Валерій.

Зі свого боку киянка Юлія Кузьміч не може знайти свою цибулю із Нідерландів – 2,5 тонни. Вона навіть боїться озвучити вартість такої закупівлі.

"Вони з понеділка не беруть слухавки. Менеджерів немає. Нікого ніде немає", – обурюється жінка.

Люди прийшли під стіни столичного транзитного терміналу "Ін Тайм" ТСН

Під час протесту виїзд із терміналу спробували заблокувати водії-перевізники, бо з ними теж не розрахувалися. Клієнти, які зібралися під парканом, пропонували знайти компроміс, однак марно.

Зазначається, що більшість відділень компанії по країні справді зачинені, телефон контакт-центру не відповідає. А на сайті висить тільки одне оголошення, мовляв, із технічних причин прийом посилок припинено. Водночас телефон генерального директора Сергія Грачова перебуває поза зоною.

Люди прийшли під стіни столичного транзитного терміналу "Ін Тайм" ТСН

Співробітники служби теж не готуються відповісти, коли клієнти зможуть забрати посилки. Адже й самі себе називають заручниками, бо вже декілька місяців не отримують зарплати – на роботу приходять, але не працюють.

На сайті відгуків люди масово скаржаться на послуги компанії, а представники "Ін Тайму" припинили відповідати на повідомлення ще з 25 лютого. У коментарях пишуть, що багато хто не може отримати не тільки накладені платежі, а й візові документи з посольства. Користувачі стверджують, що компанія – банкрут.

Оголошення компанії "Ін Тайм" Скриншот

Однак офіційного оголошення від компанії щодо цього немає. Керівник столичного терміналу "Ін Тайму" запевнив, що ситуацію намагаються вирішити й пообіцяв, що із наступного тижня вони розвезуть усі посилки.

Коментарі потерпілих uaportal.com

Коментарі потерпілих uaportal.com

Коментарі потерпілих uaportal.com

Коментарі потерпілих uaportal.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, через спалах коронавірусу в Україні спостерігається колапс із доставками посилок із країни-епіцентру нової хвороби – Китаю. Поштові оператори вже оголосили про затримки з доставкою, а в деяких випадках прийом посилок просто зупинили.

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