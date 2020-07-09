В Україні зростають темпи глобального потепління, опади йдуть на спад: показові дані

Темпи глобального потепління різні в окремих регіонах України.

Як написав у Facebook метеоролог Ігор Кибальчич, найбільше за останнє 30-річчя потеплішало в Чернігові та Києві – на 1,6°С, а найменше – в Ужгороді – на 0,9°С (щоб подивитися таблицю, доскрольте до кінця сторінки).

За його словами, темпи глобального потепління в Україні загалом швидші, ніж у світі. Всесвітня метеорологічна організація вважає потепління за 30 років близьким 1°С.

"Щодо опадів картина дуже строката, однак загалом їхня кількість зменшилась, а якщо враховувати збільшення випаровування через зростання температури повітря, то дефіцит зволоження України зростає", – зазначив Кибальчич.

Facebook Ігоря Кибальчича

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Як повідомляв OBOZREVATEL, заступник директора Інституту водних проблем і меліорації НААН України Михайло Яцюк сказав, що країну накриють посухи, смерчі й урагани.