В Україні зростає кількість важкохворих із COVID-19: інфекціоніст пояснив причини

В Україні зростає кількість важкохворих пацієнтів із коронавірусною інфекцією COVID-19.

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Про це "Гордону" заявив доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології Національної медичної академії післядипломної освіти Федір Лапій. Він пояснив, що така ситуація пов'язана з тим, що люди стали менш насторожено ставитися до коронавірусу.

"Ми сподівалися, що влітку кількість хворих зменшиться, але, на жаль, наші надії не виправдалися. Медики розуміють серйозність питання. Запитайте лікарів лікарень, які приймають пацієнтів із COVID-19 у Харкові, Чернівцях, Львові, Києві, вони скажуть, що даремно послаблюють карантинні заходи", – зазначив Лапій.

Він наголосив, що колеги, які працюють із дорослими пацієнтами, говорять про збільшення навантаження.

"Зараз надходять не просто люди з COVID-19, як на початку епідемії. Першого пацієнта в Чернівцях госпіталізували, тому що це було щось невідоме. Зараз зростає кількість саме важкохворих людей. Це пов'язано, найімовірніше, зі зменшенням настороженості населення в цілому щодо коронавірусу", – сказав лікар.

На його думку, поки не можна говорити про те, що Україна пройшла першу хвилю епідемії і рухається до другої.

"Зараз ми говоримо про встановлення антирекордів. Але ми бачимо, що до вихідних кількість виявлених випадків зменшується. Це, найімовірніше, пов'язано з роботою лабораторій. Їх персонал теж повинен мати вихідні. І випадки, які виявляються у вихідні, потрапляють у статистику перших днів тижня", – зазначив Лапій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вранці 24 червня в Україні офіційно було підтверджено 39 014 випадків коронавірусної інфекції. Із них 940 були виявлені за минулу добу, що стало новим антирекордом.