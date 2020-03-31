В Україні кількість хворих на коронавірус зросла до 549: статистика МОЗ на 31 березня

Станом на вівторок, 31 березня, кількість підтверджених випадків коронавірусу в Україні досягла 549.

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Про це повідомляється на офіційній сторінці Міністерства охорони здоров'я у Facebook. Відзначається, що за добу було виявлено 69 нових випадків. Також цю інформацію на брифінгу озвучив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"За даними Центру громадського здоров'я, станом на 10:00 31 березня в Україні 549 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 13 летальних, 8 пацієнтів одужало", – сказано в повідомленні.

Ляшко в свою чергу уточнив, що серед 8 тих, хто видужав, – двоє дітей. Що стосується летальних випадків, то два з них зафіксовані за останню добу. Також головний санлікар додав, що найбільше нових випадків зараження 30 березня було зафіксовано в Тернопільській області – 18 і в Чернівецькій – 19.

Що стосується вікової структури хворих, то найбільше хворіють люди 30-59 років (60% всіх випадків). При цьому жінки хворіють в 51%, а чоловіки – в 48%.

Коронавірус в Україні Delo.ua

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 36 випадків;

Волинська область — 3 випадки;

Дніпропетровська область — 9 випадків;

Донецька область — 6 випадків;

Житомирська область — 5 випадків;

Закарпатська область — 1 випадок;

Запорізька область — 13 випадків;

Івано-Франківська область — 45 випадків;

Кіровоградська область — 4 випадки;

Київ — 107 випадків;

Київська область — 52 випадки;

Львівська область — 6 випадків;

Луганська область — 2 випадки;

Одеська область — 11 випадків;

Полтавська область — 1 випадок;

Рівненська область — 13 випадків;

Сумська область — 10 випадків;

Тернопільська область — 78 випадків;

Харківська область — 1 випадок;

Херсонська область — 1 випадок;

Хмельницька область — 3 випадки;

Чернівецька область — 90 випадків;

Черкаська область — 50 випадків;

Чернігівська область — 2 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

В МОЗ наголосили, що дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 31 березня до Центру надійшло 378 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 2642 повідомлень про підозру на COVID-19.

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