В Україні зросла кількість хворих на коронавірус: статистика МОЗ на 1 квітня

Станом на середу, 1 квітня, кількість підтверджених випадків коронавірусу в Україні становить 669.
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Про це повідомляється на офіційній сторінці Міністерства охорони здоров'я України у Facebook. Зазначається, що за минулу добу було виявлено 120 нових випадків.
"За даними ЦГЗ, станом на 10:00 1 квітня в Україні 669 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 17 летальних, 10 пацієнтів одужало", – йдеться у повідомленні.
Коронавірус
Delo.ua
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область – 49 випадків;
Волинська область – 7 випадків;
Дніпропетровська область – 9 випадків;
Донецька область – 6 випадків;
Житомирська область – 5 випадків;
Закарпатська область – 1 випадок;
Запорізька область – 13 випадків;
Івано-Франківська область – 64 випадки;
Кіровоградська область – 6 випадків;
Київ – 134 випадки;
Київська область – 57 випадків;
Львівська область – 6 випадків;
Луганська область – 3 випадки;
Одеська область – 12 випадків;
Полтавська область – 2 випадки;
Рівненська область – 15 випадків;
Сумська область – 19 випадків;
Тернопільська область – 98 випадків;
Харківська область – 1 випадок;
Херсонська область – 1 випадок;
Хмельницька область – 3 випадки;
Чернівецька область – 104 випадки;
Черкаська область – 52 випадки;
Чернігівська область – 2 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
У МОЗ уточнили, що дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями.
Станом на ранок 1 квітня до Центру надійшло 536 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 3178 повідомлень про підозру на COVID-19.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
станом на вечір 31 березня в Україні було зафіксовано 645 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. З них 17 – летальні та 10 осіб одужали.
Всього у світі на ранок 1 квітня налічувалося 858 тисяч заражених. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, коронавірус стабілізувався в Європі і наблизився до свого піку в Італії та Іспанії.
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