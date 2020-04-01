В Україні зросла кількість хворих на коронавірус: статистика МОЗ на 1 квітня

Станом на середу, 1 квітня, кількість підтверджених випадків коронавірусу в Україні становить 669.

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Про це повідомляється на офіційній сторінці Міністерства охорони здоров'я України у Facebook. Зазначається, що за минулу добу було виявлено 120 нових випадків.

"За даними ЦГЗ, станом на 10:00 1 квітня в Україні 669 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 17 летальних, 10 пацієнтів одужало", – йдеться у повідомленні.

Коронавірус Delo.ua

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область – 49 випадків;

Волинська область – 7 випадків;

Дніпропетровська область – 9 випадків;

Донецька область – 6 випадків;

Житомирська область – 5 випадків;

Закарпатська область – 1 випадок;

Запорізька область – 13 випадків;

Івано-Франківська область – 64 випадки;

Кіровоградська область – 6 випадків;

Київ – 134 випадки;

Київська область – 57 випадків;

Львівська область – 6 випадків;

Луганська область – 3 випадки;

Одеська область – 12 випадків;

Полтавська область – 2 випадки;

Рівненська область – 15 випадків;

Сумська область – 19 випадків;

Тернопільська область – 98 випадків;

Харківська область – 1 випадок;

Херсонська область – 1 випадок;

Хмельницька область – 3 випадки;

Чернівецька область – 104 випадки;

Черкаська область – 52 випадки;

Чернігівська область – 2 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

У МОЗ уточнили, що дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 1 квітня до Центру надійшло 536 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 3178 повідомлень про підозру на COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

станом на вечір 31 березня в Україні було зафіксовано 645 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. З них 17 – летальні та 10 осіб одужали.

Всього у світі на ранок 1 квітня налічувалося 858 тисяч заражених. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, коронавірус стабілізувався в Європі і наблизився до свого піку в Італії та Іспанії.

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