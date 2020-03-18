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18 березня • оновлено в 23:27
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В Україні зросла кількість хворих коронавірусом

54.8т
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Число хворих коронавірусом в Україні зросло до 16 осіб.

Нове зведення опублікувала пресслужба Міністерства охорони здоров'я ввечері в середу, 18 березня. Нові випадки були зафіксовані в Києві і Донецькій області.

"Станом на 22:00 18 березня в Україні зафіксовано 16 випадків COVID-19: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (2), Донецька (1) область і Київ (2)", – сказано в повідомленні.

Міністерство охорони здоров'я повідомило про 51 пацієнта з підозрою і 103 контактних осіб.

"За даними регіональних лабораторій протестовані за сьогодні методом ПЛР 6 зразків, всі негативні. Вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України досліджує не лише зразки людей, яким встановлено підозру, а і встановлених контактних осіб", – відзначається в заяві.

Відповідно до зведення МОЗ, одного хворого "перекинули" з Київської області на Київ.

Нагадаємо, 18 березня з'явилася інформація про коронавірус у військового пенсіонера з Києва, а також у народного депутата Сергія Шахова.

В Україні кількість хворих коронавірусом зросла до 16

В Україні кількість хворих коронавірусом зросла до 16

МОЗ

Як писав OBOZREVATEL, увечері 18 березня президент Володимир Зеленський виступив з новим відеозверненням, в якому розповів про ситуацію з карантином і коронавірусом в Україні, озвучивши важливі поради, як уберегти себе від інфекції.

А міністр охорони здоров'я Ілля Ємець закликав українців до максимальної самоізоляції на період карантину.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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Вышиванко Перемогайло-Шароваренко
Вышиванко Перемогайло-Шароваренко
У сине-ccaных папуасов других проблем нет? А как-же Крым?
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Livesey David
Livesey David
Пошла жара.
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Пономаренко Ольга
Пономаренко Ольга
странно получается. Когда привезли в Украину проверенных на коронавирус людей из Уханя, то их забросали камнями, пострадало много людей. Сейчас едут из разных стран украинцы, то никто их не определяет в обсервации на карантин.
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