Число хворих коронавірусом в Україні зросло до 16 осіб.

Нове зведення опублікувала пресслужба Міністерства охорони здоров'я ввечері в середу, 18 березня. Нові випадки були зафіксовані в Києві і Донецькій області.

"Станом на 22:00 18 березня в Україні зафіксовано 16 випадків COVID-19: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (2), Донецька (1) область і Київ (2)", – сказано в повідомленні.

Міністерство охорони здоров'я повідомило про 51 пацієнта з підозрою і 103 контактних осіб.

"За даними регіональних лабораторій протестовані за сьогодні методом ПЛР 6 зразків, всі негативні. Вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України досліджує не лише зразки людей, яким встановлено підозру, а і встановлених контактних осіб", – відзначається в заяві.

Відповідно до зведення МОЗ, одного хворого "перекинули" з Київської області на Київ.

Нагадаємо, 18 березня з'явилася інформація про коронавірус у військового пенсіонера з Києва, а також у народного депутата Сергія Шахова.

В Україні кількість хворих коронавірусом зросла до 16 МОЗ

Як писав OBOZREVATEL, увечері 18 березня президент Володимир Зеленський виступив з новим відеозверненням, в якому розповів про ситуацію з карантином і коронавірусом в Україні, озвучивши важливі поради, як уберегти себе від інфекції.

А міністр охорони здоров'я Ілля Ємець закликав українців до максимальної самоізоляції на період карантину.

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