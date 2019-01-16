В Україні зроблять жорсткішими правила для автомобілістів: названо важливий нюанс

Українських водіїв зобов'яжуть передавати документи в руки патрульної поліції, а не пред'являти, як зараз. Також водії, на вимогу поліції, будуть зобов'язані заглушити двигун, витягнути ключі з запалювання і залишити транспортний засіб.

Про це розповів в ефірі ObozTV народний депутат України від БПП Мустафа Найєм. За його словами, Верховна Рада повинна прийняти відповідний законопроект про посилення відповідальності за порушення у сфері безпеки дорожнього руху.

"Я прихильник того, щоб ми таке дозволили. У нас дуже багато випадків, коли або пред'являють нечітко, або не видно", – заявив нардеп.

"Психологія людини, яку зупинили – якщо ти дійсно хочеш показати документи і у тебе все нормально, ти показав і передав. У нас немає випадків, коли поліцейський вкрав документи, або порізав, або втік", – підкреслив він.

Депутат порадив водіям, які сумніваються в чесності патрульних, записувати або запам'ятовувати номер жетона, прізвище та ім'я.

"Зараз всі патрульні поліцейські мають обов'язок фіксувати все на власну камеру. Якщо він підійшов, ви маєте право попросити у нього представитися, номер жетона, і показати документи так, щоб ви їх зафіксували", – пояснив він.

"Якщо ви записали або запам'ятали, ви точно знаєте, навіть якщо він порве або викине документи, ви можете звернутися зі скаргою, що він вас зупинив. Вони повинні показати камери. Якщо він не записував, це порушення і ви знаєте, кому пред'явити претензії. Якщо у вас немає жодних проблем передати документи, це не проблема", – заявив Найєм.

versiya.info

Як повідомляв ObozTV, раніше автоюрист Богдан Глядик запропонував для боротьби з порушниками правил дорожнього руху в Україні використовувати примусові громадські роботи.

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