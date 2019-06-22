В Україні зроблено перший крок до введення хімічної кастрації педофілів

Петиція на сайті Верховної Ради про посилення покарання за сексуальне насильство над дітьми зібрала необхідну кількість голосів для розгляду.

Так, на даний момент за неї проголосували 26 тисяч 504 осіб при 25 тисячах необхідних. Підписи почали збирати ще 27 травня.

Як відомо, раніше був розроблений законопроект 6607, спрямований на захист дітей від сексуального насильства, який до цих пір проходить доопрацювання.

Покарання за педофілію Media.az

У ньому міститься три головні вимоги – введення єдиного реєстру осіб, засуджених за статеві злочини стосовно дітей, посилення відповідальності за такі злочини і хімічна кастрація злочинців двох категорій: "1. Вчинили особливо тяжкий статевий злочин проти дитини 2. Мають поставлений психіатрами діагноз – педофілія".

Відзначається, що хімічна кастрація – це введення медичних препаратів в організм людини, які знижують статевий потяг і діють протягом певного часу. Також у петиції вказується, що такий вид покарання застосовується щодо педофілів у низці інших країн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після жорстокого вбивства 11-річної Даші Лук'яненко на Одещині, в Україні а активізувалася тема покарання для педофілів.

У Верховній Раді пропонують нарешті прийняти закон про реєстр сексуальних злочинців, а українці закликають підписати петицію за хімічну кастрацію.

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