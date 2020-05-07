У четвер, 7 травня, в Україні дощитиме й температура повітря різко опуститься.

Про це свідчать дані на сайті Укргідрометцентру. Найтепліше буде на сході – там стовпчики термометрів покажуть до +21.

У західних областях очікуються сильні зливи та зниження температури. Вдень +11...+16, вночі до +5.

В Україні знову зіпсується погода: заллє дощами Gismeteo

Аналогічну погоду прогнозують у Вінницькій і Житомирській областях.

У центрі країни буде тепліше. Вдень прогнозують +14...+16, проте посиляться дощі.

На півдні очікуються незначні опади й порівняно тепла погода. На сході стовпчики термометрів покажуть максимум по Україні – до +21.

У Києві 7 травня буде до +15 вдень і сильний дощ.

Погода в Україні 7 травня Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики спрогнозували мінливу погоду влітку 2020 року в Україні: очікуються зливи, гради й різкі перепади температур.

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