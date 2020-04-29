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29 квітня • оновлено в 07:14
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В Україні знову вдарять грози: синоптики дали прогноз за регіонами

2.4т
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У середу, 29 квітня, в Україну прийде дуже тепла погода, проте повернуться дощі з грозами.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

На заході країни дощитиме. Температура повітря підніметься до 22-23 градусів тепла. Вночі очікується +8...+10.

В Україні знову вдарять грози: синоптики дали прогноз за регіонами

В Україні знову вдарять грози: синоптики дали прогноз за регіонами

Прямий

Аналогічну погоду прогнозують у Вінницькій і Житомирській областях.

У центрі України – в Полтавській, Кіровоградській, Черкаській областях та на Київщині – буде +21...+22 вдень і мінлива хмарність.

Тепло очікується і на півночі країни. На сході трохи прохолодніше – прогнозують до +19 вдень.

На півдні України також прохолодно і без опадів. Там буде від +15 до +19.

Прогноз погоди на 29 квітня в Україні

Прогноз погоди на 29 квітня в Україні

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики спрогнозували мінливу погоду влітку 2020 року в Україні: очікуються зливи, град і різкі перепади температур.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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