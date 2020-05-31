В Україні знову послаблюють карантин: що зміниться

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов нагадав, що вже з понеділка, 1 червня, в Україні розпочинається наступний етап послаблення карантину.

Запрацюють спортивні зали, фітнес-центри, басейни, а також відкриють міжобласне сполучення всіма видами транспорту. Про це Степанов заявив під час брифінгу 31 травня, який транслювала пресслужба МОЗ на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Починаючи з завтрашнього дня, з 1 червня, у нас настає наступний етап пом’якшення карантинних заходів. Хотів би зосередити, що з завтрашнього дня у нас буде дозволена робота спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів, також починається міжобласне сполучення всіма видами транспорту", – наголосив він.

В Україні знову послаблюють карантин. Ілюстрація

У зв'язку із новим етапом ослаблення карантину МОЗ надало рекомендації, як уберегтися під час користування цими сервісами, установами.

Головні рекомендації, які стосуються спортивних закладів:

Вимірювання температури на вході (осіб, у яких температура вище 37,2 градусів не впускатимуть всередину);

Обробка антисептиком на вході;

Лише одна особа на 10 кв.м;

Заборона на багаторазові рушники;

Працівники повинні носити захисні маски;

Заборонені також СПА-зони та масажі.

Степанов відзначив, що перехід на цей етап послаблення зможуть здійснити лише регіони зі сприятливою епідемічною ситуацією. На сайті міністерства з'явився список областей, міст, які станом на 31 травня не відповідали необхідним критеріям. Мова йде про Київ, Волинську, Донецьку, Львівську, Рівненську та Чернівецьку області.

Відповідність регіонів критеріям для послаблення карантину МОЗ

Також, за словами Степанова, міжобласне транспортне сполучення в період карантину регулюється саме постановою МОЗ.

Так, сполучення з областями, які не відповідають критеріям міністерства та не переходять на наступний етап пом’якшення карантину, відбуватиметься з обмеженнями: заповненість транспортного засобу не більше, ніж на 50% відсотків місць, обов’язкове використання засобів індивідуального захисту та ін.

У разі погіршення епідеміологічної ситуації місцева влада може ухвалити рішення про припинення такого сполучення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні станом на ранок неділі, 31 травня, зафіксовано 23 672 випадки коронавірусу. З них за останню добу діагноз підтвердили у 468 пацієнтів.