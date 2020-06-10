В Україні знову послабили карантин: що дозволено з 10 червня

Карина Бондаренко Суспільство 09:27, 10.06.2020 Оновлено: 09:33, 10.06.2020

Україна в середу, 10 червня, перейшла на черговий етап пом'якшення карантину. Дозволена робота баз відпочинку, санаторіїв та проведення масових культурно-мистецьких заходів.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Також, згідно з рішенням Кабінету міністрів України, відновили свою роботу два контрольних пункту в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" і "Мар'їнка" на Донбасі.

Пом'якшення карантину діє тільки в тих областях, які відповідають санітарно-епідеміологічним показникам щодо інфікування коронавірусом.

Карантин в Україні

Незважаючи на ослаблення, карантинні заходи продовжують діяти.

Вимоги для баз відпочинку і санаторіїв:

  • Всім працівникам повинен проводитися обов'язковий температурний скринінг, а в приміщеннях – дезінфекція.

  • При появі симптомів ГРВІ у відпочиваючого, його потрібно ізолювати від інших.

  • Перебування в місцях загального користування (поза номера) дозволяється тільки в респіраторі або масці, щоб були прикриті ніс і рот.

  • Дистанція між відвідувачами повинна бути не менше 1,5 м.

  • Рекомендується організувати харчування в номерах або ресторанах по системі замовлень.

  • У пляжній зоні необхідно розмістити шезлонги, роздягальні та ногомийки з дотриманням принципу соціального дистанціювання.

При цьому дитячі табори поки залишаються під забороною.

Вимоги для масових культурних заходів:

  • Допускається одночасне перебування відвідувачів з розрахунку не більше однієї людини на 5 кв.м загальної площі обгородженій території для заходів під відкритим небом або загальної площі приміщення установи культури.

  • Всі відвідувачі в приміщенні установи повинні бути в масках.

  • Повинен проводитися обов'язковий температурний скринінг і дезінфекція.

  • Потрібно збільшення пунктів вхідного контролю.

  • По можливості контроль вхідних квитків повинен проводитися безконтактним способом з використанням сканерів.

  • Необхідно дотримання дистанції 1,5 м між відвідувачами на сидячих місцях, за столиками – не більш чотирьох осіб (без урахування дітей до 14 років).

Фан-зони поки залишаються під забороною.

На КПВВ на Донбасі також діють правила і обмеження:

  • Пропуск здійснюється щодня з 11:00 до 14:00

  • Необхідно перебувати в масці або респіраторі

  • Слід дотримуватися соціальної дистанції

  • На лінії розмежування обов'язково проводиться температурний скринінг

  • Пропускають тільки за умови згоди на проходження самоізоляції з використанням єдиного електронного сервісу "Дій вдома", або обсервації (не стосується тих, хто прибуває для участі у ЗНО).

Раніше OBOZREVATEL писав, що адаптивний карантин в Україні буде діяти до 22 червня. Далі все буде залежати від ситуації по захворюваності після всіх етапів його ослаблення.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

"Це кінець!" Єфремов заговорив про наслідки смертельної ДТП

"Від героя до ворога – один крок": Зеленський сказав, як ставиться до Бандери

ФСБ називає вбивцями та мародерами: що чекає "донбаських" найманців у Росії

Країна-сусід України планує офіційно визнати Росію ворогом

Українці вже можуть знімати готівку без банкоматів: як це зробити