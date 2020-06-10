В Україні знову послабили карантин: що дозволено з 10 червня
Україна в середу, 10 червня, перейшла на черговий етап пом'якшення карантину. Дозволена робота баз відпочинку, санаторіїв та проведення масових культурно-мистецьких заходів.
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Також, згідно з рішенням Кабінету міністрів України, відновили свою роботу два контрольних пункту в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" і "Мар'їнка" на Донбасі.
Пом'якшення карантину діє тільки в тих областях, які відповідають санітарно-епідеміологічним показникам щодо інфікування коронавірусом.
Незважаючи на ослаблення, карантинні заходи продовжують діяти.
Вимоги для баз відпочинку і санаторіїв:
Всім працівникам повинен проводитися обов'язковий температурний скринінг, а в приміщеннях – дезінфекція.
При появі симптомів ГРВІ у відпочиваючого, його потрібно ізолювати від інших.
Перебування в місцях загального користування (поза номера) дозволяється тільки в респіраторі або масці, щоб були прикриті ніс і рот.
Дистанція між відвідувачами повинна бути не менше 1,5 м.
Рекомендується організувати харчування в номерах або ресторанах по системі замовлень.
У пляжній зоні необхідно розмістити шезлонги, роздягальні та ногомийки з дотриманням принципу соціального дистанціювання.
При цьому дитячі табори поки залишаються під забороною.
Вимоги для масових культурних заходів:
Допускається одночасне перебування відвідувачів з розрахунку не більше однієї людини на 5 кв.м загальної площі обгородженій території для заходів під відкритим небом або загальної площі приміщення установи культури.
Всі відвідувачі в приміщенні установи повинні бути в масках.
Повинен проводитися обов'язковий температурний скринінг і дезінфекція.
Потрібно збільшення пунктів вхідного контролю.
По можливості контроль вхідних квитків повинен проводитися безконтактним способом з використанням сканерів.
Необхідно дотримання дистанції 1,5 м між відвідувачами на сидячих місцях, за столиками – не більш чотирьох осіб (без урахування дітей до 14 років).
Фан-зони поки залишаються під забороною.
На КПВВ на Донбасі також діють правила і обмеження:
Пропуск здійснюється щодня з 11:00 до 14:00
Необхідно перебувати в масці або респіраторі
Слід дотримуватися соціальної дистанції
На лінії розмежування обов'язково проводиться температурний скринінг
Пропускають тільки за умови згоди на проходження самоізоляції з використанням єдиного електронного сервісу "Дій вдома", або обсервації (не стосується тих, хто прибуває для участі у ЗНО).
Раніше OBOZREVATEL писав, що адаптивний карантин в Україні буде діяти до 22 червня. Далі все буде залежати від ситуації по захворюваності після всіх етапів його ослаблення.