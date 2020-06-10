В Україні знову послабили карантин: що дозволено з 10 червня

Україна в середу, 10 червня, перейшла на черговий етап пом'якшення карантину. Дозволена робота баз відпочинку, санаторіїв та проведення масових культурно-мистецьких заходів.

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Також, згідно з рішенням Кабінету міністрів України, відновили свою роботу два контрольних пункту в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" і "Мар'їнка" на Донбасі.

Пом'якшення карантину діє тільки в тих областях, які відповідають санітарно-епідеміологічним показникам щодо інфікування коронавірусом.

Карантин в Україні

Незважаючи на ослаблення, карантинні заходи продовжують діяти.

Вимоги для баз відпочинку і санаторіїв:

Всім працівникам повинен проводитися обов'язковий температурний скринінг, а в приміщеннях – дезінфекція.

При появі симптомів ГРВІ у відпочиваючого, його потрібно ізолювати від інших.

Перебування в місцях загального користування (поза номера) дозволяється тільки в респіраторі або масці, щоб були прикриті ніс і рот.

Дистанція між відвідувачами повинна бути не менше 1,5 м.

Рекомендується організувати харчування в номерах або ресторанах по системі замовлень.

У пляжній зоні необхідно розмістити шезлонги, роздягальні та ногомийки з дотриманням принципу соціального дистанціювання.

При цьому дитячі табори поки залишаються під забороною.

Вимоги для масових культурних заходів:

Допускається одночасне перебування відвідувачів з розрахунку не більше однієї людини на 5 кв.м загальної площі обгородженій території для заходів під відкритим небом або загальної площі приміщення установи культури.

Всі відвідувачі в приміщенні установи повинні бути в масках.

Повинен проводитися обов'язковий температурний скринінг і дезінфекція.

Потрібно збільшення пунктів вхідного контролю.

По можливості контроль вхідних квитків повинен проводитися безконтактним способом з використанням сканерів.

Необхідно дотримання дистанції 1,5 м між відвідувачами на сидячих місцях, за столиками – не більш чотирьох осіб (без урахування дітей до 14 років).

Фан-зони поки залишаються під забороною.

На КПВВ на Донбасі також діють правила і обмеження:

Пропуск здійснюється щодня з 11:00 до 14:00

Необхідно перебувати в масці або респіраторі

Слід дотримуватися соціальної дистанції

На лінії розмежування обов'язково проводиться температурний скринінг

Пропускають тільки за умови згоди на проходження самоізоляції з використанням єдиного електронного сервісу "Дій вдома", або обсервації (не стосується тих, хто прибуває для участі у ЗНО).

Раніше OBOZREVATEL писав, що адаптивний карантин в Україні буде діяти до 22 червня. Далі все буде залежати від ситуації по захворюваності після всіх етапів його ослаблення.