В Україні знову пом'якшили карантин: що дозволили

Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні 29 травня ухвалив рішення про подальше пом'якшення карантину у зв'язку з коронавірусом (COVID-19).

Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Максим Степанов

За його словами, пом'якшення стосуються проведення спортивних змагань та складання ЗНО.

"Відтепер особи, старші за 60 років, які є представниками спортивних клубів або тренерсько-викладацького персоналу, можуть брати участь в організації та проведенні спортивних змагань", – зазначив Степанов.

Він додав, що таким чином уряд відреагував на звернення спортивної спільноти.

"Особи, які для складання ЗНО приїздять в Україну з-за кордону чи перетинають лінію розмежування з тимчасово окупованих територій, тепер не повинні перебувати на обсервації чи самоізоляції", – заявив глава МОЗ.

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