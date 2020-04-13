В Україні знову похолодає: де чекати дощів і снігу

У вівторок, 14 квітня, холодний атмосферний фронт принесе до України різке похолодання й дощі, місцями з мокрим снігом.

Водночас уночі можливі значні заморозки. Про це свідчить прогноз Укргідрометцентру.

Опади накриють всі регіони країни, крім сходу.

Тепло очікується у центральних областях, на сході та півдні.

У Києві різко похолоднішає.

Температура повітря вночі по всій країні становитиме +3...+5 градусів.

В Україні 14 квітня похолодає ще сильніше

Так, за даними синоптиків, у вівторок температура різко знизиться в північних і західних областях – до +4…+8 градусів, на Сумщині – до +10.

У центрі буде +11…+15. Схід і південь теж втримаються в зоні теплого повітря – приблизно +15…+17.

А ось уночі по країні стовпчики термометрів показуватимуть +3…+5 градусів.

Крім цього, 14 квітня на півночі та заході очікується дощ із мокрим снігом, а в інших регіонах, крім сходу, лише дощитиме.

Вітер у вівторок буде поривчастий – від 7 до 12 метрів за секунду.

У Києві 14 квітня різко похолоднішає – до +4…+6 градусів, з'являться опади – дощ із мокрим снігом, буде сильний вітер із поступовим переходом із південно-західного на східний.

meteo.gov.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, за словами народного синоптика Леоніда Горбаня, аномально тепла зима в Україні призвела до частих зсувів повітряних потоків, які тепер впливають на весняну погоду.

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