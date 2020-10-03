В Україні четвертий поспіль рекорд хворих на коронавірус: статистика МОЗ на 3 жовтня

Станом на ранок суботи, 3 жовтня, в Україні офіційно підтверджено 222 332 випадки коронавірусної інфекції. З них 4661 – виявлений за минулу добу, що стало новим рекордом по добовому приросту.

Від COVID-19 в країні померли вже 4353 людини (+92 за добу), а 98 737 пацієнтів (+2146) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту РНБО.

Відзначимо, що попередній рекорд щодо заражених коронавірусом в Україні встановлений вчора, 2 жовтня – було зареєстровано 4633 нових хворих.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Токмаку Запорізької області одним з джерел поширення коронавірусу став продовольчий ринок, де зафіксовано багато випадків інфікування серед працівників.