В Україні зникне зима: синоптикиня попередила про майбутні аномалії

Зима в Україні може з часом зникнути як пора року з лютими морозами. Натомість сезон стане схожим за характеристиками на зиму півдня Франції.

Про це повідомила начальниця відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко в інтерв'ю Agravery.com. У такий спосіб зима стане в Україні європейською.

"Відсутність зими траплятиметься все частіше. Я аналізувала дані, і за період з 1991 до 2000 року така зима була один раз, у період з 2001 до 2010 року – двічі, а з 2011 до 2020-го – це вже третя тепла зима. Так простежується чіткий тренд на збільшення кількості теплих зим. Тому, надалі нас очікує більш європейська погода, яка властива півдню Франції", – зазначила Адаменко.

Вона підкреслила, що зараз ми спостерігаємо прототип майбутнього клімату, але коли цей клімат стане стійким – сказати складно.

"Все залежить від швидкості росту глобальної температури. Наприклад, 2019 рік став найтеплішим за всю історію метеорологічних спостережень в Україні. Середньорічна температура перевищила норму на 2,7°C. Тоді як в Паризькій кліматичній угоді йдеться про недопущення глобального потепління на 2°", – підсумувала синоптикиня.

В Україні зникне зима rivne.media

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики повідомляли, що в першій половині лютого в Україні настане похолодання, проте буде воно зовсім невеликим. У другій же половині місяця знову потеплішає.

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