В України знайшли унікальні рештки вимерлої тварини: перші фото

У селі Гопчиця Вінницької області на глиняному кар’єрі знайшли кістки вимерлої тварини. Ймовірно, це рештки шерстистого носорога, проте для точного встановлення потрібно проводити додаткові дослідження та експертизи.

Про це повідомили на сайті "Гопчиця". За словами доктора наук, професора Чернівецького національного університету Богдана Рідуша, який спеціалізується на археології та палеогеографії, усі три кістки – носорога (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

З ним погодилися й інші науковці з Національного науково-природничого музею НАН України в Києві та Державного природознавчого музею НАН України у Львові.

Унікальні рештки вимерлої тварини Гопчиця

Ймовірний вік знахідки – 18-25 тисяч років. Спершу її розцінили, як рештки мамонта.

“Кістка мамонта має іншу морфологію і втричі більша. Дуже важливо провести там додаткове обстеження, бо наявність кількох кісток може вказувати на цінне місцезнаходження викопної фауни, а може, й стоянки", – пояснив Рідуш.

За його словами, якщо було знайдено декілька цілих кісток від однієї тварини, то майже гарантовано поруч лежав цілий чи частковий скелет тварини, з черепом.

“Гомілкова, ліктьова і якась із запястних. Вони залягали у жовтому лесі (пилувата пориста порода), ймовірно, віком 25-18 тис.р. Тож носоріг найбільш ймовірно – шерстистий. Знизу залягає червонуватий пісок, значно давніший", – додав професор.

Він відзначив, що важливо зібрати усі кістки, а також оглянути камені. Знахіду помістили у Народний музей історії села Гопчиця.

Кістки вимерлої тварини Гопчиця

Ймовірно, це рештки шерстистого носорога Гопчиця

Ймовірний вік знахідки – 18-25 тисяч років Гопчиця

Спершу їх розцінили, як рештки мамонта Гопчиця

Кістки вимерлої тварини Гопчиця

Ймовірно, це рештки шерстистого носорога Гопчиця

Спершу їх розцінили, як рештки мамонта Гопчиця

Ймовірний вік знахідки – 18-25 тисяч років Гопчиця

Кістки вимерлої тварини Гопчиця

Ймовірно, це рештки шерстистого носорога Гопчиця

Ймовірний вік знахідки – 18-25 тисяч років Гопчиця

Спершу їх розцінили, як рештки мамонта Гопчиця

Як повідомляв OBOZREVATEL, у неділю, 11 серпня, на території Більського городища (Полтавська область) археологи Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна знайшли скіфське золото. На полі виявили поховання дівчини і унікальну прикрасу.

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