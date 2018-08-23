В Україні знайшли вирішення проблеми аварійних мостів

В Україні запропонували обладнати мости дистанційними датчиками контролю будівельних конструкцій, що дозволить оперативно контролювати технічний стан мостів.

Про ініціативу повідомив заступник міністра регіонального розвитку України Лев Парцхаладзе на своїй сторінці у Facebook.

"Одна з ініціатив, яку пропонуємо - обов’язково облаштовувати мости дистанційними датчиками контролю будівельних конструкцій. Для чого вони потрібні? Це дозволить оперативно контролювати технічний стан мостів. Адже мостові конструкції - це інженерні споруди, які мають підвищену значущсть", - зазначив Парцхаладзе.

"Вплив зовнішніх факторів на них великий, що призводить до поступового зношування елементів конструкцій і може викликати його передчасне руйнування. Наслідки можуть бути жахливі, варто тільки згадати нещодавню трагедію в Генуї - людські жертви, значні фінансові витрати на відновлення. Моніторинг стану конструкцій потрібен саме для запобігання таким аваріям", - додав він.

Парцхаладзе наголосив, що зараз вноситься в норму обов'язкове облаштування таких датчиків під час будівництва та реконструкції метрополітену. І є пропозиція запровадити таку норму і для проектування мостів задля підвищення безпеки їхньої експлуатації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 75 мостів потребують термінового капітального ремонту і можуть становити загрозу безпеці. Деякі з них востаннє реконструювали понад 40 років тому.