В Україні знайшли поховання дівчини зі зброєю: унікальні подробиці

Українські археологи розповіли про загадкове поховання дівчини із золотою діадемою, виявлене влітку 2019 року на Більському городищі в Полтавській області. Знахідки експонуються в археологічному музеї Харківського університету.

Як пише ВВС, Більське городище, де були виявлені унікальні знахідки, є однією з найбільших археологічних пам'яток Європи. Близько 2,5 тисяч років тому, у скіфські часи, тут знаходився великий політичний і культурний центр, який ототожнюють з містом Геллоном, описаним давньогрецьким істориком Геродотом.

У могильнику Скоробір, який археологи досліджують останні шість років, поховані знатні особи скіфських часів. Статусне поховання невідомої дівчини, голова якої була увінчана золотою діадемою, археологи датують VI століттям до нашої ери.

За словами археологів, похована дівчина була близько півтора метрів ростом і досить тендітна. На це вказували знайдені поруч речі – тоненькі браслети з бронзи, намисто з гірського кришталю, агата і сердоліку.

Серед зотлілих останків був виявлений череп, роздавлений під вагою дерев'яних балок, на якому була золота діадема. Зараз вона відреставрована і виставлена для огляду відвідувачів музею.

Головною знахідкою для археологів стала маленька намистина в формі жука-скарабея – священного символу древніх єгиптян. Вона рідкісна для скіфських курганів на території України і ймовірно є імпортом з Єгипту.

Крім прикрас, у кургані археологи виявили зброю – в самому кутку поховання, на відстані від дівчини, поруч з останками принесеного в жертву козлика. Серед виявлених предметів – короткий скіфський меч, спис, три комплекти кінської збруї і сагайдак зі стрілами.

Така зброя характерна для військового, чоловічого поховання, але людських останків поряд археологи не знайшли. Вчені припускають, що невідомий воїн міг загинути в іншому місці, а його зброю було поховано символічно поруч з дівчиною, з якою він, ймовірно, був якось пов'язаний.

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