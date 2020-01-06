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6 січня • оновлено в 04:08
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В Україні знайшли поховання дівчини зі зброєю: унікальні подробиці

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Українські археологи розповіли про загадкове поховання дівчини із золотою діадемою, виявлене влітку 2019 року на Більському городищі в Полтавській області. Знахідки експонуються в археологічному музеї Харківського університету.

Як пише ВВС, Більське городище, де були виявлені унікальні знахідки, є однією з найбільших археологічних пам'яток Європи. Близько 2,5 тисяч років тому, у скіфські часи, тут знаходився великий політичний і культурний центр, який ототожнюють з містом Геллоном, описаним давньогрецьким істориком Геродотом.

У могильнику Скоробір, який археологи досліджують останні шість років, поховані знатні особи скіфських часів. Статусне поховання невідомої дівчини, голова якої була увінчана золотою діадемою, археологи датують VI століттям до нашої ери.

В Україні знайшли поховання дівчини зі зброєю: унікальні подробиці

За словами археологів, похована дівчина була близько півтора метрів ростом і досить тендітна. На це вказували знайдені поруч речі – тоненькі браслети з бронзи, намисто з гірського кришталю, агата і сердоліку.

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Серед зотлілих останків був виявлений череп, роздавлений під вагою дерев'яних балок, на якому була золота діадема. Зараз вона відреставрована і виставлена для огляду відвідувачів музею.

В Україні знайшли поховання дівчини зі зброєю: унікальні подробиці

Головною знахідкою для археологів стала маленька намистина в формі жука-скарабея – священного символу древніх єгиптян. Вона рідкісна для скіфських курганів на території України і ймовірно є імпортом з Єгипту.

В Україні знайшли поховання дівчини зі зброєю: унікальні подробиці

Крім прикрас, у кургані археологи виявили зброю – в самому кутку поховання, на відстані від дівчини, поруч з останками принесеного в жертву козлика. Серед виявлених предметів – короткий скіфський меч, спис, три комплекти кінської збруї і сагайдак зі стрілами.

Така зброя характерна для військового, чоловічого поховання, але людських останків поряд археологи не знайшли. Вчені припускають, що невідомий воїн міг загинути в іншому місці, а його зброю було поховано символічно поруч з дівчиною, з якою він, ймовірно, був якось пов'язаний.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені зробили революційне відкриття про планетах екзопланетах, які розташовуються далеко за межами Сонячної системи. Вони можуть мати більш гостинні і придатні умови для зародження і процвітання життя, ніж Земля.

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
Україна
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