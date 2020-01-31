В Україні зможуть діагностувати смертельний коронавірус: подробиці

В Україну повинні надіслати тест-системи для визначення наявності небезпечного китайського коронавірусу, який став причиною смерті вже 213 осіб.

Про це повідомив в.о. гендиректора Центру громадянського здоров'я Ігор Кузин на брифінгу у зв'язку з оголошенням ВООЗ про надзвичайну ситуацію міжнародного значення через коронавірус (щоб подивитися брифінг, доскрольте до кінця).

За словами Кузіна, є підтвердження про поставки від компанії-виробника, яка завершує тестування систем.

МОЗ замовив тест-системи для визначення коронавірусу DW

"Скоро будуть і у нас, і в Європі. Очікування пов'язане з технологічним циклом виробництва тест-систем. Перша поставка – 1 комплект на 100 досліджень – буде в нацлабораторії. Наступні будемо розподіляти на регіональному рівні, якщо це знадобиться. Ми замовили 4 тест-системи. Спочатку буде надіслана одна, а потім – три системи", – додав він.

Кузін додав, що на сьогодні Україна має можливість відправляти зразки для досліджень в 11 лабораторій світу, проте поки що такої необхідності не було.

Заступник міністра охорони здоров'я Дмитро Коваль повідомив, що в кожному регіоні країни є координатор, відповідальний за вирішення питань, пов'язаних із можливим захворюванням смертельним вірусом.

"Визначено маршрут пацієнта (окремо для дітей і дорослих). Знаємо про наявність коштів, необхідних для лікування, якщо такі хворі з'являться. Наразі ситуація виглядає нормально – немає жодного випадку інфікування коронавірусом із Китаю", – зазначив він.

Коваль додав, що в Україні очікують прибуття літака з Китаю, яким у країну повертається 254 пасажири і 15 членів екіпажу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Всесвітня організація охорони здоров'я після екстреного засідання у четвер, 30 січня, визнала спалах нового коронавірусу надзвичайною ситуацією міжнародного масштабу і звернулася до світу із закликом протидіяти хворобі.

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