В Україні змінять правила користування громадським транспортом: всі деталі

Законопроєкт щодо суспільно важливих послуг з перевезення пасажирів автомобільним та міським електричним транспортом підготувало Міністерство інфраструктури. Це одна із умов виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, повідомив очільник відомства Владислав Криклій у Facebook.

За словами міністра, зараз в Україні є чимало проблем із громадським транспортом. Це, зокрема. недостатня кількість автобусів середньої та великої пасажиромісткості, недотримання графіку руху транспорту, недосконалий механізм компенсації витрат на перевезення пільговиків та зменшення кількості платоспроможних пасажирів.

Згідно з новим законопроєктом, надання суспільно важливих послуг буде за рахунок місцевих бюджетів, зазначає Криклій. Відповідатиме за фінансування в межах району Облдержадмінстрація чи Об’єднана територіальна громада.

Також документ передбачає:

принцип рівноправного доступу до послуг інфраструктури;

впровадження системи отримання оплати за такі послуги та фінансового відшкодування, що виплачується перевізникам;

ліквідацію дискримінації пасажирів із інвалідністю та інших маломобільних груп населення;

підтримку екологічного транспорту.

Міністр наголошує, що пасажирів перевозитимуть автомобільними маршрутами, лініями та маршрутами міського електричного транспорту. А замовлятимуть транспортні послуги за законом про публічні закупівлі.

Проєкт закону розміщено на сайті Міністерства (www.mtu.gov.ua) у розділі “Регуляторна діяльність”, до обговорення може долучитися кожен охочий, каже Криклій.