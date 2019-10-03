В Україні змінять порядок перетину лінії розмежування на Донбасі: всі подробиці

Державна прикордонна служба України попередила про зміну порядку перетину лінії розмежування на тимчасово окуповані території Донбасу.

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби. Також коментар "Українській правді" дав її речник Андрій Демченко. Відповідно до постанови Кабміну 29 жовтня набере чинності порядок перетинання лінії розмежування на ТОТ у Донецькій та Луганській областях.

"Одна з головних новацій: діти зможуть перетинати лінію розмежування лише за паспортом, закордонним паспортом або проїзним документом дитини. Це більшою мірою стосується, коли діти їдуть на окуповану територію. Якщо діти їдуть звідти, ми розуміємо, що не у всіх є такі документи. Вони зможуть перетинати лінію розмежування за свідоцтвом про народження, але – для того, щоб батьки змогли оформити на них документи", – пояснив Демченко.

В Україні змінять порядок перетину лінії розмежування на Донбасі Державна прикордонна служба України

Таким чином батьки, діти зі свідоцтвом про народження проїжджатимуть на контрольовану територію України, подаватимуть документи на оформлення паспорта або закордонного паспорта. Після цього міграційна служба повинна видати їм довідку, що вони надали відповідні документи.

З цією довідкою вони зможуть повернутися на окуповану територію, а пізніше – перетнути лінію розмежування, коли їхатимуть забирати оформлені документи.

Пропуск на окуповані території громадян України, які не досягли 16-річного віку буде здійснюватися за нотаріально посвідченою згодою другого з батьків або інших документів, передбачених постановою Кабміну від 27 січня 1995 р. № 57. Цей документ не вимагатиметься у разі, коли дитина повертатиметься на ТОТ у супроводі того з батьків, з яким здійснила виїзд.

Діти віком від 14 до 16 років, які навчаються в навчальних закладах на контрольованій території України, зможуть перетинати лінію розмежування без батьків при наявності паспорта і підтвердження про навчання у такому закладі освіти.

У загальному порядку громадянам України для перетину лінії розмежування на ТОТ необхідно мати із собою паспорт громадянина України або закордонний паспорт, або тимчасове посвідчення громадянина України та дозвіл фізичної особи.

Для іноземців порядок перетину лінії розмежування фактично залишився без змін.

Водночас прикордонники наголосили, що на ТОТ Луганської області серед місцевих жителів бойовики поширили фейки про те, що нібито українські прикордонники взагалі не будуть випускати дітей до 16 років за наявності свідоцтва про народження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України затвердив новий Порядок перетину лінії розмежування на Донбасі, яким перелік дозволених товарів замінили на список заборонених.

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