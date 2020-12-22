В Україні змінять ПЛР-тестування через новий штам COVID-19

В Україні цілеспрямовано посилюватимуть тестування на коронавірус, щоб переконатися, чи циркулює в країні його новий мутований штам N501Y, як нині у Британії.

Про це під час брифінгу 22 грудня розповів заступник глави Міністерства охорони здоров’я, головний держсанітарний лікар Віктор Ляшко (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За його словами, діагностика проводитиметься методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР-тести). Зокрема, у особливу увагу звертатимуть на:

людей, які мають симптоми коронавірусної хвороби;

тих, хто впродовж інкубаційного періоду перебував у Британії або контактував із такими особами.

"У таких громадян братимуть ізолят вірусу, який надалі буде передаватися на секвенування. Тобто для того, щоб ми дослідили геном і сказали, циркулює в Україні вірус чи ні", – пояснив Ляшко.

Він додав, що в цьому напрямі Україна співпрацює з Європейським регіональним бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я, а також Європейським центром із контролю за хворобами.

Особливу увагу фахівці звертатимуть на те, як мутований вид коронавірусу впливає на перебіг захворювання, зокрема:

яка вікова група більше буде вражатися;

якою буде тяжкість перебігу хвороби;

чи збільшуватиметься кількість госпіталізацій і пацієнтів, які потрапляють до реанімацій;

чи зростатиме кількість летальних випадків;

чи можлива реінфекція (повторне інфікування) і як часто.

"Також здійснюватимемо пильний моніторинг осіб, які щеплені проти коронавірусу. Тобто дивитимемося, наприклад, за Великобританією і США, чи працює вакцина щодо захисту від усіх штамів COVID-19", – підсумував Ляшко.

Як повідомляв OBOZREVATEL: