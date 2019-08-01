В Україні змінився порядок патрулювання вулиць: у чому суть

З 1 серпня в Україні змінився порядок патрулювання вулиць.

Так, відтепер до охорони громадського порядку у складі самостійних піших патрулів буде залучено військовослужбовців Національної гвардії України, повідомляє її прес-служба.

Зокрема, для забезпечення нового формату будуть залучені близько 2000 патрульних, 100 одиниць автомобільного транспорту та 100 службових собак.

Нацгвардія України "Інтерфакс-Україна"

У поліції пояснили, що самостійне несення служби з охорони громадського порядку військовими правоохоронцями є досить поширеним серед споріднених формувань країн Європи.

Під час патрулювання гвардійці будуть екіпіровані і озброєні спецзасобами і штатною зброєю.

Планування маршрутів патрулювання буде проводитися залежно від криміногенної ситуації у конкретному населеному пункті. Гвардійські патрулі будуть застосовуватися у тих районах міста, де обстановка більш напружена.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше подробиці цієї ініціативи МВС розповів в ефірі ObozTV радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко. За його словами, "йдеться про більш повне залучення Нацгвардії до виконання її статутних функцій і функцій, покладених на них законом про Національну гвардію України".

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