В Україні змінився порядок патрулювання вулиць: у чому суть

З 1 серпня в Україні змінився порядок патрулювання вулиць.
Так, відтепер до охорони громадського порядку у складі самостійних піших патрулів буде залучено військовослужбовців Національної гвардії України, повідомляє її прес-служба.
Зокрема, для забезпечення нового формату будуть залучені близько 2000 патрульних, 100 одиниць автомобільного транспорту та 100 службових собак.
Нацгвардія України
"Інтерфакс-Україна"
У поліції пояснили, що самостійне несення служби з охорони громадського порядку військовими правоохоронцями є досить поширеним серед споріднених формувань країн Європи.
Під час патрулювання гвардійці будуть екіпіровані і озброєні спецзасобами і штатною зброєю.
Планування маршрутів патрулювання буде проводитися залежно від криміногенної ситуації у конкретному населеному пункті. Гвардійські патрулі будуть застосовуватися у тих районах міста, де обстановка більш напружена.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше подробиці цієї ініціативи МВС розповів в ефірі ObozTV радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко. За його словами, "йдеться про більш повне залучення Нацгвардії до виконання її статутних функцій і функцій, покладених на них законом про Національну гвардію України".
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