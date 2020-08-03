В Україні змінилися симптоми коронавірусу: інфекціоністка розкрила нові деталі

Коронавірус зараз не такий агресивний.

Клінічні симптоми коронавірусу в Україні влітку стали менш важкі, ніж були навесні.

Як повідомила в ефірі "Україна 24" інфекціоністка Євгенія Менжуліна, ризики заразитися COVID-19 залишилися такими ж.

"Зараз у нас є природний фактор – сонце, має бактерицидний ефект, який впливає на швидкість поширення вірусу. Але все одно зараз ризики такі ж, як були навесні. Єдине – що вірус нині не такий агресивний, і клінічні симптоми менш важкі, ніж були навесні", – сказала вона.

За словами Менжуліної, лікарі поки встигають справлятися з хворобою.

"Ми встигаємо надати допомогу і встигаємо швидко відреагувати на легкі й середні ступені тяжкості, не заводячи людину на апарат ШВЛ, екстракорпоральну оксигенізацію (насичення організму киснем через кров. – Ред.), більш важкі процедури", – зазначила лікарка.

Також вона прокоментувала карантинні заходи. На думку інфекціоністки, повністю "зупиняти життя" немає необхідності, досить дотримуватися правил.

"Не потрібно зупиняти все до такого колапсу, як було навесні. Люди просто вже втрачали розум, це було важко пережити... Зараз є можливість, є ліжка, є лікарські потужності, опорні лікарні ще не розформовано, це нас рятує від колапсу", – підкреслила Менжуліна.

На її думку, якщо все позакривати, то будуть переповнені ще й психіатричні відділення, паніки буде більше і звернень зовсім не з інфекцією, а просто з психозами.

"Це нам дає зайву роботу, відбирає час на дообстеження людини, яка до вірусу не має стосунку", – додала лікарка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, основні респіраторні віруси, зокрема й коронавірус, малоактивні влітку, але це не означає, що вони зникають.