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31 грудня • оновлено в 14:14
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В Україні змінилися правила набору в патрульну поліцію

2.5т
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В Україні в патрульну поліцію тепер будуть набирати претендентів, яким виповнилося 18 років.

Про це повідомляється у Facebook патрульної поліції Львівської області. "Тепер ще більше шансів до нас потрапити на службу! Тобі 18 років і ти відчуваєш, що можеш приєднатися до змін на краще? Приєднуйся", – йдеться в заяві.

Відзначимо, що раніше мінімальний вік для прийняття на роботу в патрульну поліцію становив 20 років. Максимальний – 40 років.

Патрульна поліція

Патрульна поліція

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Місце
Україна
Тег
Національна поліція України
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Mdn Ndm
Mdn Ndm
Спасибо, но нет
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Понаберали татуированных шлюх и наркоманов))))))
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Короче говоря, требования к кандидату не самые придирчивые. 18 лет, какое-то там желание и знание ответа на вопрос "Чей Крым?" с трёх попыток.
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