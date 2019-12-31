В Україні змінилися правила набору в патрульну поліцію

В Україні в патрульну поліцію тепер будуть набирати претендентів, яким виповнилося 18 років.

Про це повідомляється у Facebook патрульної поліції Львівської області. "Тепер ще більше шансів до нас потрапити на службу! Тобі 18 років і ти відчуваєш, що можеш приєднатися до змін на краще? Приєднуйся", – йдеться в заяві.

Відзначимо, що раніше мінімальний вік для прийняття на роботу в патрульну поліцію становив 20 років. Максимальний – 40 років.

Патрульна поліція "Аргумент"

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