В Україні змінилися правила карантину: Степанов роз'яснив обмеження
З 1 серпня в Україні змінилися правила адаптивного карантину, але рекомендації для громадян залишилися колишніми.
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Як повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, продовжують діяти рекомендації щодо користування масками в тому чи іншому закладі, дотримання соціальної дистанції і користування антисептиками (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"В умовах адаптивного карантину у нас встановлені ті чи інші обмеження на території або району, або міста… В залежності від рівня небезпеки ці правила відрізняються – зелений, жовтий, помаранчевий або червоний рівні", – сказав він.
За словами Степанова, в залежності від рівня небезпеки, тобто на помаранчевому або червоному рівні, планова госпіталізація пацієнтів припиняється.
Нагадаємо, залежно від того, до якої із зон відноситься регіон, впроваджуються різні обмеження.
"Зелена" зона передбачає:
перебування у громадських будівлях у масках або респіраторах;
проведення масових заходів: не більш ніж 1 людина на 5 квадратних метрів;
кінотеатри із заповненістю на 50%;
перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць.
"Жовта" зона (+ обмеження "зеленої"), забороняється:
відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, що надають послуги кризово.
"Помаранчева" зона (+ обмеження "жовтої"), забороняється:
діяльність закладів розміщення (хостели, туристичні бази тощо), окрім готелів;
діяльність розважальних закладів, ресторанів у нічний час;
планові госпіталізації в лікарнях;
спортзали, фітнес-центри, заклади культури;
приймання нових змін у дитячі табори;
обмеження для масових заходів: 1 людина на 20 квадратних метрів та не більш ніж 100 людей.
"Червона" зона (+ обмеження "помаранчевої"), забороняється:
робота громадського транспорту;
відвідування закладів освіти;
діяльність ТРЦ, кафе та ресторанів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 31 липня Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розподілила регіони України на чотири зони, залежно від епідемічної ситуації.