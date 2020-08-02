В Україні змінилися правила карантину: Степанов роз'яснив обмеження

З 1 серпня в Україні змінилися правила адаптивного карантину, але рекомендації для громадян залишилися колишніми.

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Як повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, продовжують діяти рекомендації щодо користування масками в тому чи іншому закладі, дотримання соціальної дистанції і користування антисептиками (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"В умовах адаптивного карантину у нас встановлені ті чи інші обмеження на території або району, або міста… В залежності від рівня небезпеки ці правила відрізняються – зелений, жовтий, помаранчевий або червоний рівні", – сказав він.

За словами Степанова, в залежності від рівня небезпеки, тобто на помаранчевому або червоному рівні, планова госпіталізація пацієнтів припиняється.

Нагадаємо, залежно від того, до якої із зон відноситься регіон, впроваджуються різні обмеження.

"Зелена" зона передбачає:

перебування у громадських будівлях у масках або респіраторах;

проведення масових заходів: не більш ніж 1 людина на 5 квадратних метрів;

кінотеатри із заповненістю на 50%;

перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць.

"Жовта" зона (+ обмеження "зеленої"), забороняється:

відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, що надають послуги кризово.

"Помаранчева" зона (+ обмеження "жовтої"), забороняється:

діяльність закладів розміщення (хостели, туристичні бази тощо), окрім готелів;

діяльність розважальних закладів, ресторанів у нічний час;

планові госпіталізації в лікарнях;

спортзали, фітнес-центри, заклади культури;

приймання нових змін у дитячі табори;

обмеження для масових заходів: 1 людина на 20 квадратних метрів та не більш ніж 100 людей.

"Червона" зона (+ обмеження "помаранчевої"), забороняється:

робота громадського транспорту;

відвідування закладів освіти;

діяльність ТРЦ, кафе та ресторанів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 31 липня Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розподілила регіони України на чотири зони, залежно від епідемічної ситуації.